Furto in una ditta di Pradamano. I malviventi si sono introdotti all'interno della struttura in assenza di personale e hanno rubato materiale da lavoro. Si tratta di strumentazione edile, tra cui trapani e smerigliatrici. I danni in corso di quantificazione.

Il furto è stato messo a segno nella notte tra martedì e mercoledì. I proprietari del capannone si sono accorti della sottrazione solo all'arrivo in azienda e hanno chiamato il 112.