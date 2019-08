Colpo in gioielleria, rubato un braccialetto

Ieri pomeriggio, un uomo ha sottratto con destrezza un braccialetto in oro da una gioielleria di via San Nicolò, a Trieste. Entrato per visionare alcuni preziosi, approfittando di un attimo di distrazione della titolare, il malvivente è riuscito a nasconderlo e si è allontanato. In corso le indagini della Polizia di Stato per individuare il responsabile.

Sempre ieri pomeriggio, una guardia giurata ha riconosciuto un giovane ritenuto il responsabile del furto di un orologio del valore di circa 400 euro, avvenuto il 12 luglio all’interno di un negozio del centro commerciale Il Giulia. Gli operatori della Volante intervenuti lo hanno identificato. Si tratta di un cittadino armeno classe 1993 che è stato denunciato per furto aggravato.