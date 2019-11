Colpo in pieno giorno, bottino da 40mila euro

Colpo in pieno giorno, ieri pomeriggio, in una casa in via Kennedy, a Tricesimo. I ladri hanno atteso che il proprietario uscisse dall'abitazione e hanno spaccato una finestra al primo piano. Non è scattato l'allarme e hanno agito indisturbati. Hanno messo tutte le stanze a soqquadro e hanno vuotato il contenuto di una cassaforte.

Sono spariti contanti, oro e gioielli per un valore di circa 40mila euro. La brutta scoperta è stata fatta al rientro a casa, all'ora di cena. I proprietari hanno denunciato il furto e il danno ai carabinieri della stazione di Tricesimo, che indagano per identificare i responsabili del colpo.