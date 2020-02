Colpo nella notte nell'officina nautica

Furto di motori marini questa notte in un capannone di una officina nautica, ad Aquileia. I malviventi sono riusciti a impossessarsi di nove motori marini e di diversa attrezzatura utilizzata all'interno del capannone per eseguire le operazioni di rimessaggio. I danni, in corso di quantificazione, ammontano, secondo una prima stima, attorno ai 25 - 30mila euro. Sul caso indagano i militari dell'Arma della Stazione di Aquileia.

I Carabinieri invitano a segnalare al numero 112 ogni persona e ogni mezzo sospetti. Ogni telefonata può essere utile per sventare un tentativo di furto.