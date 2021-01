Colta da malore a 55 anni, trovata morta in casa

Una donna di 55 anni, residente a Corno di Rosazzo e che viveva da sola, è stata trovata morta questa mattina nella sua abitazione. A dare l'allarme sono stati i parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con lei.



A stroncare la sua vita è stato un malore fatale che non le ha permesso di chiedere aiuto. Inutili purtroppo i soccorsi attivati tempestivamente dalla Centrale Sores di Palmanova che ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza della Croce Verde Goriziana.



Per la donna, che pare sia morta nella giornata di ieri, nonna è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. La salma è stata affidata ai parenti per la celebrazione dei funerali.