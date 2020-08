Coltiva e spaccia marijuana, arrestato

A seguito delle indagini dirette dal procuratore Federico Frezza, titolare del fascicolo, e svolte dalla sezione contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile della Questura di Trieste, nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito un decreto di perquisizione a carico di un triestino classe 1984, addetto alla vendita in un chiosco cittadino.

Nella sua abitazione, i poliziotti hanno trovato circa 180 grammi di marijuana suddivisa in più contenitori, oltre alla cifra in contante di circa 1.500 euro. L’uomo, nel corso di una precedente perquisizione, svolta il 3 luglio, era già stato trovato in possesso di circa 55 grammi marijuana, di una cinquantina di infiorescenze, coltivate in casa, oltre a un bilancino di precisione e alla somma in contante di 12.500 euro.

In ragione dei nuovi sviluppi investigativi, dopo essere stato interrogato dal procuratore della Repubblica di Trieste, il 36enne è stato condotto in carcere, a disposizione dell'autrità giudiziaria.