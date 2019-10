Coltiva marijuana in casa a Martignacco

Nei giorni scorsi, a Martignacco, i Carabinieri hanno arrestato un 50enne per coltivazione e detenzione di stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era stato sottoposto a una perquisizione domiciliare, dalla quale erano emersi 470 grammi di infiorescenze di marijuana in fase di essiccazione; 3 grammi di hashish e una pianta di cannabis. La droga è stata sequestrata, mentre il 50enne è stato portato in carcere a Udine, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.