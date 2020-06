Coltiva marijuana in casa, arrestato un 50enne

I Carabinieri della stazione di Polcenigo, in collaborazione con personale della Compagnia di Pordenone hanno arrestato un 50enne di Azzano Decimo, pregiudicato, operaio, ritenuto responsabile di detenzione e coltivazione di marijuana finalizzata allo spaccio e porto abusivo di coltello.

I militari avevano acquisito elementi a suo carico. Nel pomeriggio del 3 giugno è scattato il controllo. L’uomo, individuato a Pasiano, vicino al luogo di lavoro, è stato fermato in un parcheggio a bordo della sua auto. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con lama di circa 12 centimetri, nascosto nella tasca dei pantaloni, di uno spinello di marijuana e di 20 grammi di tabacco mescolato alla cannabis.

La perquisizione è stata quindi estesa alla sua abitazione a Tiezzo di Azzano Decimo. Nel terrazzo e nello scantinato i Carabinieri hanno trovato sette piante di cannabis con infiorescenze, dell’altezza di circa un metro e mezzo, all’interno di una serra con impianto di aereazione e tutto l’occorrente per la coltivazione. La finestra dello scantinato era stata velata con un sacchetto di nylon nero per impedire la visione dall’esterno. Tenuto conto del quantitativo di sostanza stupefacente coltivata e scoperta in auto, tali da non ritenersi destinate all’uso esclusivamente personale, il 50enne è stato arrestato e posto ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nell’udienza di questa mattina il gip ha convalidato l’arresto e disposto la sua liberazione.