Coltiva marijuana in garage, fermato un 16enne

Lo stavano tenendo d’occhio da un po’. E alla fine i Carabinieri di Caneva, assieme ai colleghi dell’Aliquota radiomobile di Sacile, hanno incastrato un giovanissimo coltivatore di marijuana. Si tratta di un 16enne che, in un garage abbandonato, aveva avviato l’attività. I militari hanno scoperto alcune piante di cannabis che il minore seguiva con molta cura; una parte delle infiorescenze, poi, era già stata posizionata in un locale adiacente per l’essicazione.

Gli uomini dell’Arma hanno sequestrato anche i materiali per la coltivazione e il confezionamento delle dosi pronte allo smercio. Il 16enne è stato denunciato alla Procura del Tribunale per i Minorenni di Trieste per coltivazione e produzione di stupefacenti.