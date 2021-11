Coltiva piante di marijuana, in casa ha tre chili di droga

I Carabinieri della Stazione di Campoformido hanno arrestato, in flagranza di reato, un 26enne residente in Sedegliano, con precedenti di polizia per spaccio.

L’indagine era partita lo scorso ottobre, quando i militaria avevano individuato la presenza di alcune piante di marijuana in una zona di campagna a ridosso di Basiliano.

Gli uomini dell'Arma hanno avviato un’attività di osservazione dell'area, che ha portato a individuare il 26enne. Era lui che si prendeva cura delle piante e, una volta giunte a maturazione, provvedeva a 'potarle'.

Il giovane, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di tre chili di marijuana, coltivata da lui stesso nell’appezzamento di terreno di Basiliano, di una macchina per il confezionamento sottovuoto e di 500 euro in contanti, ritenuti provento derivante dallo spaccio.

Il giovane è stato associato alla Casa Circondariale di Udine, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.