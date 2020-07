Coltivano marijuana e una pericolosa pianta allucinogena

È di otto chili di droga sequestrati e di tre persone denunciate per spaccio il bilancio dell'attività dei Carabinieri del Norm della Compagnia di Tolmezzo, che hanno operato insieme alla Polizia Locale dell'Uti della Carnia, con la Stazione dei Carabinieri di Tolmezzo. L'indagine, a vasto raggio e tuttora in corso, ha preso avvio lo scorso anno ed è continuata anche durante il lockdown, sottotraccia, con continui appostamenti.

Ha portato i militari e gli agenti, ieri mattina, a eseguire una perquisizione in uno chalet di Enemonzo, di proprietà di un 25enne, che aveva affidato la coltivazione della droga a un coetaneo residente nella zona di San Daniele del Friuli. È stato trovato un appezzamento con marijuana e un'erba allucinogena detta la pianta del diavolo, la datura stramonium, molto pericolosa. E poi tutto il necessario per fertilizzare e far crescere le piante, oltre a quasi 900 euro in contanti, bilancini di precisione e 200 grammi di sostanza secca già pronta per lo spaccio.

Nel monitoraggio eseguito durante il lockdown è rimasto coinvolto anche un uomo di 55 anni di Tolmezzo, trovato in possesso di alcuni grammi di droga.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Udine e, sul campo, sono state supportate delle unità cinofile della Polizia Locale di San Michele al Tagliamento.

Attesi ulteriori sviluppi. Sul caso è mantenuto il massimo riserbo da parte degli inquirenti.