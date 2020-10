Coltivano marijuana in casa e spacciano, arrestati padre e figlio

Nei giorni scorsi, la Squadra Mobile di Trieste, in supporto agli agenti della Questura di Brescia, ha arrestato un 49enne triestino per detenzione ai fini di spaccio di hashish e cocaina, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria di Brescia su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. L'uomo, assieme al figlio 21enne, è stato fermato in flagranza per il reato di coltivazione ai fini di spaccio di marijuana.

L’operazione s'inserisce nell’ambito di più ampia attività d'indagine iniziata a maggio 2018 dalla Squadra Mobile di Brescia. Sulla base di quanto accertato, sono scattate 12 misure cautelari in carcere nei confronti di un italiano e di cittadini marocchini e albanesi membri di un sodalizio criminale dedito al traffico, nonché alla detenzione e spaccio di stupefacenti.

Il gruppo, radicato nel Bresciano ma con propaggini in altre regioni del Nord Italia, in sette mesi aveva rifornito con oltre cinquanta chili di droga, tra cocaina e hashish, le piazze di spaccio dalla Lombardia al Veneto, ma in Trentino e in Fvg, fino a Trieste.

Il 49enne, nel corso del tempo, aveva ricevuto almeno 120 grammi di cocaina e circa 1.400 grammi di hashish da smerciare in città. Nel corso della perquisizione, all’interno dell’abitazione che condivide con il figlio nel comune di Duino Aurisina, gli agenti hanno scoperto anche una piantagione di marijuana in vaso, con sistema d'illuminazione a luci violette a led e ventilazione forzata, costituita da 35 piante di varia altezza. Sono stati scoperti un bilancino di precisione e vari prodotti fertilizzanti, usati per velocizzare il processo di crescita dello stupefacente.

Ultimati gli atti di rito, il padre è stato condotto in carcere, mentre il figlio è stato posto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.