Coltivazione di droga in casa a Codroipo

I Carabinieri della Stazione di Codroipo hanno denunciato a piede libero un uomo di 60 anni della zona, incensurato, per detenzione di droga a fini di spaccio. A seguito di una perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati, infatti, una pianta di marijuana e 400 grammi di infiorescenze. Tutto è stato posto sotto sequestro e l'uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione di droga a fini di spaccio.

E sempre i militari dell'Arma della Stazione di Codroipo, comandata dal Luogotenente Luca Cupin, hanno eseguito un'altra perquisizione, sempre in un'abitazione di Codroipo, delegata dall'autorità giudiziaria. In questo caso a finire nel mirino è stato un ragazzo di 20 anni che è stato trovato in possesso di 11 grammi di hashish, 300 semi di cannabis, un bilancino di precisione e di tutto il necessario per il confezionamento e lo spaccio della droga. Tutto è stato posto sotto sequestro e il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di droga ai fini di spaccio.