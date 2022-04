Colto da malore, giovane muore in strada a Udine

Un giovane di 31 anni di Udine è morto quest'oggi, 7 aprile, dopo aver accusato un malore mentre si trovava in strada. L'allarme è scattato quando, poco prima delle 13, una passante ha allertato la Polizia Locale, che ha un presidio in via Leopardi, riferendo che una persona era stesa al suolo in piazzale d'Annunzio, in prossimità di porta Aquileia.



Una volta giunto sul posto, il personale della Polizia Locale ha subito individuato il corpo steso di un uomo - J. A. N. le sue iniziali -. Sul posto è soporaggiunto un equipaggio del 118, che era stato chiamato da alcuni passanti.



La persona a terra è stata soccorsa e trasportata all'ospedale cittadino dove è deceduta. Sono in corso tutti gli accertamenti di polizia giudiziaria di rito con il coordinamento del Pubblico Ministero di turno.