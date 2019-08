Colto da malore perde il controllo dell'auto a Sacile

Incidente stradale a Sacile nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 15 agosto. La Prima Partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenonge è intervenuta, infatti, per un incidente stradale in viale Trento a Sacile. Il conducente del mezzo per un malore ha perso il controllo del mezzo, invaso l'aiuola a lato carreggiata, rovesciandosi più volte su sé stessa per poi fermarsi in centro strada. Il personale Vigil Fuoco ha messo in sicurezza il veicolo e poi aiutato il personale medico nel trasbordo della vittima sull'elisoccorso. Sul posto la Polizia Stradale di Spilimbergo.