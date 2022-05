Commosso ultimo saluto a don Pierluigi Di Piazza

Tantissime persone si sono riunite a Zugliano per presenziare al primo rito funebre organizzato per salutare don Pierluigi Di Piazza, il parroco di San Michele Arcangelo, fondatore del Centro culturale e di Accoglienza Ernesto Balducci.

Compagni di strada del ‘prete degli ultimi’, amici, fedeli, colleghi e vecchi studenti sono giunti nella frazione di Pozzuolo del Friuli per l’ultimo saluto al sacerdote, che si è spento domenica mattina.

Una processione di auto e pedoni che, fin da ieri, ha animato la zona del centro Balducci, dove era stata allestita anche la camera ardente. A presidiare le strade e il traffico diversi volontari della Protezione civile e gli alpini.

Commosso il ricordo del fratello, che gli è rimasto vicino, assieme anche ai nipotini, fino all’ultimo. “Continuerai a dare luce – ha detto Vito Di Piazza - e a consegnarci le bussole esistenziali per navigare sempre speranzosi”.

Tra le preghiere dei fedeli, le persone più vicine a don Pierluigi hanno ricordato quanto lui ha continuato a ripetere loro fino agli ultimi giorni, riferendosi all’attività e ai progetti del centro Balducci. “Ci dicevi: andate avanti! Noi andiamo avanti, Pierluigi, ma non sarà lo stesso”.

Toccante il pensiero dell’amico don Luigi Ciotti, presente assieme a una delegazione di Libera. “Non cercate Pierluigi sotto la terra, sotto la pietra, tra i morti. Vi prego, continuate a cercarlo tra i vivi, tra le persone che ha amato, che ha accolto”, è stata la preghiera di don Ciotti. "Oggi Pierluigi ha fatto un sorriso da lassù", ha poi aggiunto, "perché l'Osservatore Romano gli ha dedicato un bellissimo articolo".

All’interno della sala Petris, ma con diversi schermi distribuiti tra la chiesa e il giardino, un migliaio di persone, commosse e provate, hanno salutato il sacerdote, che ha dedicato la vita intera agli altri, ispirato da tre parole che lo hanno mobilitato: pace, giustizia, accoglienza. “Il male mortale che lo ha colto ha detto nella sua omelia monsignor Mazzocato - è arrivato come dice Gesù nel Vangelo, al modo di un ladro che porta via il tempo e l’esistenza terrena”.

Fra le tante persone presenti per tributare l'ultimo saluto, anche alcuni migranti che sono stati ospitati dal centro Balducci e che adesso si sono creati una famiglia e un'indipendenza. Fra loro un etiope che ha detto: "Non finiremo mai di ringraziarlo, lui qui a aveva creato un mondo a sé, una grande nazione prima del cancello".

Una seconda celebrazione, con le esequie e la seguente sepoltura, si terrà mercoledì 18, dalle 16, nella Chiesa parrocchiale di Tualis, la piccola frazione di Comeglians dove il parroco della Val Degano iniziò il suo lungo cammino verso la fede e Dio.

Il testo integrale dell’omelia che l’Arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, ha pronunciato durante i funerali di don Di Piazza.

Cari Fratelli e Sorelle,

siamo riuniti per offrire al nostro don Pierluigi l’ultimo dono che sarà a lui gradito: la nostra preghiera di suffragio. Con questa Santa Messa di esequie lo uniamo a Gesù e al suo sacrificio perché sia lui a consegnarlo all’infinita misericordia di Dio Padre.

Il male mortale che lo ha colto è arrivato inatteso per noi e, credo, anche per lui; è arrivato, come di-ce Gesù nel Vangelo, al modo di un ladro che porta via il tempo e l’esistenza terrena.

Anche in questa prova estrema, don Pierluigi ci ha lasciato testimonianza di grande forza d’animo e di profonda fede e speranza cristiana. Possiamo intuire che il travaglio interiore che si è trovato ad affrontare sia stato non poco impegnativo. Questo lo sa il Signore che scruta le profondità della mente e del cuore di ogni uomo e, forse, lo sa qualche persona che è stata particolarmente vicina a don Pierluigi nel tempo della sua malattia. Quello che noi abbiamo potuto vedere è che non ha ceduto a stati d’animo di abbattimento e di chiusura in se stesso. Al contrario, si è comportato come il servo fedele che porta avanti il compito ricevuto da Dio fino all’esaurimento delle sue energie. È rimasto in mezzo alla sua comunità celebrando l’eucaristia, i funerali, i battesimi finché le ultime forze glielo hanno permesso. Quando, poi, ha percepito che era giunta la fine ha chiesto il sacramento dell’unzione degli infermi che lo ha unito ancora di più a Gesù morto e risorto e lo ha sostenuto nel misterioso passaggio della morte.

Questa forte testimonianza di fede e di speranza di don Pierluigi sostiene in questo momento la nostra preghiera per lui; come l’ultimo dono di amicizia, di riconoscenza e d’amore che vogliamo offrirgli. La nostra preghiera comunitaria è un dialogo che supera anche la barriera della morte e ci permette di accompagnare don Pierluigi nel suo incontro faccia a faccia con Gesù al quale si era to-talmente appassionato fino a consacrare a lui e al suo Vangelo tutto se stesso nel sacerdozio.

Per questa Santa Messa di esequie mi sono state suggerite le due letture della Sacra Scrittura che don Pierluigi aveva scelto per la sua prima Messa di novello sacerdote; aveva allora 28 anni. Ho accolto subito la proposta perché in queste Parole di Dio che abbiamo ascoltato possiamo riconoscere il programma di vita per il quale don Pierluigi ha speso 47 anni di ministero sacerdotale, di cui più di 40 donati alla sua comunità di Zugliano.

Al giovane Geremia, spaventato per la chiamata di Dio ad essere suo profeta, Dio risponde: “Non aver paura. Io metto le mie parole sulla tua bocca. Tu vai ad annunciarle a coloro a cui ti manderò”.

Don Pierluigi sentì sua la vocazione di Geremia e – probabilmente con qualche tremore per la giova-ne età e la grandezza della missione – nell’ordinazione presbiterale accolse, con tutto se stesso la chiamata ad essere profeta della Parola di Dio, del Vangelo di Gesù.

Si dedicò a questa missione coltivando una preferenza; la preferenza che Gesù proclamò nella sinagoga di Nazareth: “Mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri”. Da buon servo del Signore e del Vangelo, don Pierluigi fece proprio l’amore particolare di Gesù per i poveri; per coloro che era-no disagiati economicamente, fisicamente e socialmente.

A loro si dedicò con preferenza particolare sia con le parole che con le opere come testimonia il “Centro Balducci”, sua eredità per tutta la nostra diocesi e nel quale stiamo celebriamo la Santa Messa di esequie per lui.

Gesù conclude il suo intervento nella sinagoga di Nazareth proclamando: “Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato”. Illuminati dalla fede e dalla speranza possiamo credere che anche don Pierluigi, mentre si trova faccia a faccia con il suo Dio, possa ripetere le stesse parole di Gesù: “Ho compiuto la Parola che mi avevi consegnato. Ho dato la vita per il Vangelo che mi avevi messo nel cuore e sulla bocca”. Umanamente ci vien da dire che don Pierluigi avrebbe avuto ancora tante opere da compiere ma nella fede sappiamo che solo il Signore conosce i tempi dell’uomo. Importante è poter riconsegnare la nostra esistenza al Padre dicendo: “Ho compiuto la Parola che mi avevi con-segnato e per la quale mi avevi consacrato”. Per come lo abbiamo conosciuto, possiamo testimoniare che in questo modo don Pierluigi ha concluso il suo pellegrinaggio terreno. E noi lo raccomandiamo a Dio con la nostra preghiera perché possa ricevere in premio eterno la beatitudine proclamata nell’Apocalisse: “Beati i morti che muoiono nel Signore. Sì, essi riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono”.