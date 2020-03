Comparto alimentare, chiusure domenicali per sanificazioni

Chiudere il comparto alimentare almeno durante le domeniche, questo per poter sanificare gli ambienti di lavoro che altrimenti non conosco sosta e tempi utili per le pulizie igienizzanti e necessarie per la salute di chi lavora nel settore.

La richiesta unitaria è della Federazione del Friuli Venezia Giulia dei lavoratori del commercio, turismo e servizi, ovvero Filcams Cgil Fvg, Fisascat Cisl Fvg e Uiltucs Fvg. Come spiegano i rispettivi sindacalisti, Francesco Buonopane, Adriano Giacomazzi e Matteo Zorn, si chiede la riduzione degli orari di apertura e chiusura al fine di sanificare le superfici ed i posti di lavoro per il settore terziario, commercio e servizi. “Se è comprensibile l’esigenza di tenere aperti i negozi alimentari o quelli a supporto degli artigiani – premettono i sindacalisti -, non capiamo la necessità di aprire profumerie, ferramenta o negozi dell’elettronica di consumo”.

"Si ricorra agli ammortizzatori sociali per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro e di conseguenza quello che è il nostro unico riferimento, le persone, le donne e gli uomini che devono lavorare perché non hanno possibilità di scelta, perché considerati servizi essenziali”, chiedono i sindacati.

"Negli appalti collegati alle imprese commerciali (magazzini, logistica, trasporti) si adottino le regole previste dal Protocollo e si riducano i volumi della produzione senza per questo aver timore di esser strozzati dai Committenti, così come negli appalti di pulimento, portierato, vigilanza e barellaggio vengano immediatamente introdotti tutti gli accorgimenti necessari: mascherine, guanti, grembiuli, turni ridotti, presidio minimo. Sarà mai possibile che le donne addette alle pulizie negli ospedali, case di riposo, non abbiano le mascherine? Gli addetti al barellaggio, ossia coloro che trasportano i pazienti o i referti medici da un reparto all’altro, possibile non abbiano le stesse dotazioni fornite al personale sanitario? Vogliamo continuare a dividere le lavoratrici ed i lavoratori o proviamo assieme ad essere inclusivi e a riunificare il mondo del lavoro? Possibile che nel mondo degli appalti oltre alla retribuzione bisogna diversificare anche le condizioni di garanzia della salute?", si legge ancora nella nota sindacale.

"Nella vigilanza privata e nella ristorazione commerciale (rete autostradale, stazioni, aeroporti) come le mense aziendali nella quasi totalità in appalto, nei magazzini della logistica a supporto delle catene commerciali, possibile che per una volta non si riesca a capire che non esistono dipendenti diretti e lavoratori dei servizi o somministrati, siamo tutti vulnerabili, tutte persone, tutti donne e uomini, tutti con delle famiglie nelle quali vorremmo rientrare in tranquillità finita la giornata di lavoro, soprattutto in un periodo così complesso, svolto nella massima sicurezza possibile".

"Infine riteniamo opportuno invitare tutti i clienti delle attività commerciali a prestare la massima attenzione alle indicazioni emanate per evitare i rischi di trasmissione del Virus, evitando di andare nei negozi con la famiglia e mantenendo le distanze anche verso gli operatori che trovano a garantire le aperture dei negozi, gli addetti alle vendite", conclude la nota.