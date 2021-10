Completata l'opera di asfaltatura della Strada del Lumiei

Sono stati ultimati in questi giorni i lavori di asfaltatura della Strada regionale UD 73 del Lumei, da Ampezzo a Sauris, per una lunghezza complessiva di circa 17 chilometri.



L’importante intervento era stato pianificato e concordato durante un incontro tenutosi nel municipio di Sauris tra il presidente di Fvg Strade, Raffaele Fantelli, e il Direttore Generale della partecipata regionale, Sandro Didonè, e gli amministratori dei comuni di Ampezzo e Sauris sui cui territori si snoda l’arteria.



La tempistiche e i lavori sono stati effettuati grazie anche alla sinergia e collaborazione con E-Distribuzione - sottolinea Fvg Strade -, che nei mesi scorsi ha eseguito l’interramento della linea elettrica lungo l’intera tratta della SRUD 73. Tale accordo, mai utilizzato prima, ha permesso di asfaltare per la prima volta l’intera strada del Lumiei in un unico intervento.



“Anche in questa circostanza – commenta il Presidente, Raffaele Fantelli - Fvg Strade ha dimostrato grande attenzione per il territorio montano e le sue importanti attività economiche e turistiche, intervenendo in modo puntuale sulla SRUD 73 del Lumiei che è l’unica ed indispensabile via di accesso alla comunità Saurana. Ringrazio tutti i tecnici della società, coordinati dal geom. Paolo Ceconi, le ditte intervenute che hanno lavorato ed E-Distribuzione per la perfetta sinergia messa in campo”.