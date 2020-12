Completate le asfaltature nel quartiere San Valentino a Pordenone

Al quartiere San Valentino di Pordenone sono state completate le asfaltature delle vie interne. Ora il quartiere ha nuovi impianti di fognature, acquedotto e acque meteoriche. Verso gennaio verranno posate le strisce. Il Comune cercherà di soddisfare le richieste dei residenti di fare in modo che le auto non parcheggino a ridosso degli incroci, compromettendone la visuale. «Ringraziamo gli abitanti dell’area per la pazienza – commentano il sindaco Alessandro Ciriani e l’assessore Cristina Amirante. I lavori sono stati ritardati sia dal covid sia dal decesso del titolare della ditta. Ora, però, il quartiere è rinnovato sia dal punto di vista infrastrutturale che urbanistico. La modernizzazione della città prosegue qui e altrove» concludono.