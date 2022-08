Completate le bonifiche, riapre la strada del Vallone

Sono state ultimate le operazioni di bonifica lungo la strada del Vallone, interessata dai roghi che, nelle scorse settimane, hanno devastato il Carso. Le attività hanno incluso verifiche del manto stradale, sostituzione di segnali e pali danneggiati o pericolanti e l’abbattimento degli alberi interessati dalle fiamme. Dopo l’ultima cabina di regia, è arrivato il via libera del Prefetto di Gorizia: domani (venerdì 5 agosto), dalle 8, la statale 55 sarà nuovamente percorribile anche nel tratto che era rimasto chiuso.

Il sindaco di Savogna d’Isonzo, Luca Pisk, inoltre, informa che “da oggi è revocato lo stato di preallerta per i residenti di Gabria e San Michele del Carso. Questa sera alle 20 i Vigili del fuoco lasceranno il territorio di San Michele (dove in questi giorni c’era il punto di coordinamento avanzato, ndr). A presidiare la zona rimangono i volontari della Protezione civile e la Guardia forestale”.

“Domattina saranno riaperte anche le strade che portano a San Michele del Carso. Dato che i mezzi d’intervento saranno ancora all'opera si chiede ai residenti e non la massima attenzione nella guida. Infine, i pompieri si metteranno in contatto con le famiglie che hanno dovuto disattivare l'uso del Gpl esterno per riattivarlo”.

Nel primo pomeriggio c’era stata una ripresa del focolaio sul monte Brestovec. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre antincendio boschivo che erano impegnate nel monitoraggio e nella bonifica dell’area. E’ stato necessario attivare anche l’elicottero che ha effettuato una decina di lanci prima di fare rientro. La situazione già alle 15 era rientrata sotto controllo, ma proseguono le attività di bonifica e monitoraggio.