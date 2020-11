Completati i test anti-Covid a Castelnovo del Friuli

Si è conclusa nel pomeriggio l'attività di screening a Castelnovo del Friuli, inserito nella lista dei comuni in cui, secondo l'ordinanza emessa dal governatore Fedriga, la popolazione si è sottoposta in maniera volontaria al test antigenico.

Nella struttura dell'ex scuola elementare, luogo in cui è stato istituito il drive in, nell'arco di tutta la mattinata si sono recati quanti vivono nelle quasi 40 borgate, in quattro scaglioni di un'ora ciascuno.

Dalle 9 alle 10 si sono presentati quelli residenti a Almadis, Belus, Braida, Castello, Celante, Ceschies, Costa, Cruz, Faviz e Forca mentre dalle 10 alle 11 coloro che vivono nelle borgate di Franz, Gai di Molevana, Ghet, Graves, Gris, Madonna Dello Zucco, Marons, Martiners, Menis, Michei, Michelins, Mocenigo, Mont e Mostacins. Gli ultimi due scaglioni hanno riguardato gli abitanti di Nanis, Oltrerugo e Paludea mentre dalle 12 alle 13 è toccato a quelli delle borgate di Praforte, Rez, Rizzos, Romagnoi, Sottocolli, Sottoforca, Spessa, Tisins, Vidunza e Vigna.

Gratitudine è stata espressa dal vicegovernatore Riccardo Riccardi per il modo in cui l'Amministrazione comunale, personale sanitario e volontari della Protezione civile hanno organizzato il lavoro odierno.

"Anche in questo caso - ha detto Riccardi - ho potuto constatare la buona partecipazione della popolazione che ha così risposto all'appello lanciato dal sindaco Juri Del Toso. A lui e all'intera amministrazione comunale va rivolto il nostro ringraziamento per il supporto logistico e organizzativo prestato nell'allestimento del drive in, in una zona della regione molto particolare qual è quella di Castelnovo. La presenza di numerose borgate in cui si suddivide l'area ha reso l'operazione di screening per nulla facile; ma l'ottimo lavoro compiuto nella fase di preparazione ha consentito di raggiungere buona parte dei residenti".