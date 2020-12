Compra lo smartphone online, ma è una truffa

Ha tratto in inganno un friulano di 41 anni di Martignacco, facendosi accreditare sul suo conto corrente, la somma di 700 euro. Il denaro era stato versato per l'acquisto di un telefono cellulare messo in vendita su una piattaforma web di annunci di compravendita. Il telefono, però, non è mai giunto a destinazione.

Così il quarantunenne si è rivolto ai militari dell'Arma della Stazione di Martignacco che hanno identificato il responsabile: si tratta di un uomo di 35 anni di Foggia, pregiudicato che è stato denunciato a piede libero per truffa.

L'uomo aveva raggirato il friulano dopo alcune comunicazioni telefoniche. Le indagini sono state curare dai militari dell'Arma della Stazione di Martignacco, comandata dal Luogotenente Edoardo Ciappi.