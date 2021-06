Con cento dosi di eroina dalla Slovenia, arrestate due giovanissime

Sono arrivati dalla vicina Slovenia a Servola a bordo di un taxi con targa straniera. Quando sono scesi, due donne e un uomo, sono stati notati da alcuni operatori del Nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale.

L'uomo, già noto per reati connessi allo spaccio di stupefacenti, si è diretto in compagnia delle due ragazze verso Valmaura. Il terzetto è stato fermato per un controllo dal quale, però, non è emerso alcun possesso di stupefacenti.

Lo stato d'animo dei tre, però, ha insospettito gli agenti che li hanno accompagnati al comando di via Revoltella per una perquisizione più accurata da cui è emerso che una delle ragazze era in possesso di 40 dosi di eroina e l'altra di 60.

N.C. 18 anni e S.F. 20 – queste le loro iniziali – sono state arrestate con l'accusa di aver importato dalla Slovenia la droga per spaccio. L'uomo è stato invece denunciato a piede libero per concorso in reato.