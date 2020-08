Con il camper contro il pilone, ferita una donna

Incidente, questo pomeriggio, intorno alle 18.30, in comune di Tramonti di Sotto. Un camper che stava percorrendo la regionale 552, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Meduno, ha perso il controllo all’altezza della diga Redona, finendo prima contro la parete della montagna e andando poi a schiantarsi contro un pilone in cemento, bloccando di fatto tutta la carreggiata.

Lievi conseguenze per il conducente, un pensionato triestino, mentre la moglie, rimasta incastrata nell’abitacolo, ha riportato ferite agli arti inferiori. Sul posto i Vigili del fuoco di Maniago, che hanno liberato la donna, prima di affidarla al personale sanitario, che l’ha trasportata in ospedale a Pordenone per le cure del caso.

Sono poi proseguite per circa mezzora le operazioni dei pompieri per rimuovere il camper e consentire la riapertura alla circolazione.