Con il furgone contro il guard rail, muore a 23 anni

Se n'è andato Cristian D'Agostini, il ragazzo di 23 anni di Tarcento che, nelle prime ore di sabato, intorno alle 5, vicino alla sua abitazione, è rimasto vittima di un incidente stradale mentre stava conducendo un piccolo furgone, lungo la regionale 646 di Uccea, arteria che collega Tarcento con Lusevera.

Nell'impatto contro il guard rail, che non aveva coinvolto altri mezzi, il ragazzo aveva riportato lesioni gravissime e, fin da subito, le sue condizioni erano parse disperate. Trasportato in codice rosso al Santa Maria della Misericordia di Udine, dove era stato accolto in terapia intensiva, non aveva più dato più segnali di ripresa.

La comunità di Tarcento è rimasta in apprensione per tre giorni, sperando in un miracolo. Oggi, purtroppo, la notizia ufficiale del suo decesso. Nell'immenso dolore, la famiglia ha deciso di donare i suoi organi, per permettere ad altre persone in difficoltà di poter continuare a vivere.