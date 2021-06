Con il furgone contro un albero, conducente incastrato

Alle 17 circa, la squadra del distaccamento volontario dei Vigili del fuoco di Codroipo, con il supporto della seconda partenza della sede centrale del comando di Udine, è intervenuta in via Piave, a Codroipo, per un’incidente stradale.

Un furgone, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è uscito di strada, andando a sbattere contro un albero. Nel violento impatto, il conducente del mezzo è rimasto incastrato nella cabina di guida. I pompieri hanno quindi provveduto a liberarlo, utilizzando il divaricatore e le cesoie idrauliche.

Una volta liberato dalle lamiere l’uomo, che per tutta la durata dell’intervento di soccorso è rimasto cosciente, è stato preso in carico dal personale sanitario. L’intervento si è concluso con la messa in sicurezza del mezzo incidentato.