Con il furgone del pane investe un pedone

Una persona è stata investita ieri mentre stava camminando in via del Torrione, a Gorizia. È rovinata a terra ed è stata soccorsa in prima battuta da alcuni passanti che hanno chiamato il 112. La Centrale Sores di Palmanova ha inviato un'ambulanza e gli agenti della Polizia Locale sul luogo dell'incidente.

La persona è stata travolta dal furgone per il trasporto del pane il cui conducente, facendo manovra, è inavvertitamente salito su una porzione del marciapiede, urtandola e facendola cadere a terra. Il guidatore si è fermato subito per prestare aiuto. La persona ferita è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Gorizia. Non sarebbe in pericolo di vita.