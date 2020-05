Con il furgone nel fosso a Basagliapenta

Incidente questa mattina, poco prima del 7, nella frazione di Basagliapenta, in comune di Basiliano. Per cause in corso di accertamento, il conducente di un furgone adibito al trasporto di frutta e verdura ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, cappottandosi in un campo.

Dopo l'allarme, lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza e i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo. Fortunatamente, il guidatore ha riportato solo alcune contusioni e, di fatto, è rimasto illeso.

L'incidente si è verificato lungo la strada statale 13 Pontebbana. Per tutti i rilievi e gli accertamenti sono intervenuti i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine.