Con il motorino si scontra contro un'auto, grave un 15enne

Un 15enne del Medio Friuli è rimasto gravemente ferito questo pomeriggio a seguito di un incidente accaduto a Talmassons, lungo la Napoleonica, all'altezza della seconda rotonda.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Latisana, intervenuti per rilievi, accertamenti e viabilità, si sono scontrati una vettura condotta da una donna di 45 anni e il minorenne che si trovava in sella al suo motorino.

È stato quest'ultimo ad avere la peggio, rovinato sull'asfalto. È stato soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza, inviata tempestivamente dalla Centrale Sores di Palmanova.

Il ragazzo ha riportato tumefazioni e fratture. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e a supporto del personale medico, oltre alla pulizia del manto stradale. Illesa la conducente della vettura, anche se sotto choc.