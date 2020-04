Con il pick-up nel burrone, è grave

Incidente poco prima delle 12.30 in comune di Erto e Casso, in località Prada. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo, intervenuti immediatamente sul posto, il conducente di un pick-up ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un dirupo mentre stava percorrendo la strada.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero Falco del 118 di Belluno - Pieve di Cadore, oltre ai Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone e ai volontari del Soccorso Alpino del Cnsas della Valcellina.

Individuato nel dirupo, l'uomo è stato raggiunto dai soccorritori, stabilizzato, recuperato con il verricello del velivolo e trasportato con l'elicottero all'ospedale di Belluno. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.