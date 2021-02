Con il trattore contro un albero, grave un contadino

Incidente intorno alle 12, in località Maraldi, nel territorio del comune di Cavasso Nuovo. Per cause in corso di accertamento, un contadino che stava conducendo un trattore ha perso il controllo del mezzo. La macchina operatrice è uscita di strada ed è andata a finire contro un albero.

Dopo l'allarme, la Centrale Nue 112 ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e, dal Veneto, è decollato l'elicottero sanitario del Suem, poiché quello del 118 Fvg era già impegnato in un intervento a Sella Nevea. Il contadino è stato stabilizzato dall'equipaggio sanitario. Poi il volo verso l'ospedale di Belluno.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maniago e del Distaccamento di Spilimbergo, a fattivo supporto del personale medico.