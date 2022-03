Incidente questa mattina, intorno alle 11.30, lungo il Raccordo Lacotisce-Rabuiese NSA 326, dopo l'uscita della Galleria di Monte d'Oro, in direzione Slovenia.

Una Peugeot, per cause da accertare, è andata a sbattere contro il guardrail. L’anziano conducente, ferito, è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato all'ospedale mentre i Vigili del fuoco del distaccamento di Muggia hanno messo in sicurezza il mezzo e l'area. Sul posto anche i Carabinieri e il personale Anas.