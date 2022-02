Con l’auto contro il muretto, ferita la conducente

Grave incidente, nel primo pomeriggio, poco prima delle 14, lungo l’ex provinciale 6 a Ternova Piccola, nel comune di Duino-Aurisina. Una Ford Fiesta, per cause al vaglio della Polizia di Stato, sul posto per i rilievi, è uscita di strada, terminando la sua corsa contro un muretto, vicino all’ingresso di una villetta.

La conducente, una triestina classe 1969, è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina che hanno utilizzato il divaricatore e le cesoie oleodinamiche per tagliare il tetto della vettura, riuscendo a liberare la ferita, poi affidata al personale sanitario, che l’ha trasportata in ambulanza all'ospedale in condizioni serie, ma sempre cosciente.

Poi, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'auto incidentata e dell'area del sinistro.