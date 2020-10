Con l'amico in sedia a rotelle faceva razzia nei negozi di lusso

Nell’ambito dell’operazione “Wanted 3”, il personale della Polizia di Stato di Udine, con il coordinamento della Procura e della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, il 15 ottobre ha arrestato un 47 enne cittadino bosniaco, destinatario di un Mandato di Arresto Europeo.

L'uomo deve scontare una pena di tre anni, sette mesi e 28 giorni di reclusione, emessa a seguito delle condanne del Tribunale di Como, Gorizia e Udine; fra il 2006 e il 2012, era stato fermato per posesso e utilizzo di documenti falsi e furto di beni di lusso negli esercizi commerciali. Nel 2006 è stato arrestato al valico confinario di Chiasso, a Como. Era stato trovato in possesso di un passaporto sloveno falso.

Nel 2009 è stato tratto in arresto insieme a un connazionale, a Gorizia, per furto di abbigliamento in un negozio del centro. Inoltre è riconosciuto colpevole di una serie di furti, della stessa tipologia di merce, avvenuti in più occasioni a Lignano Sabbiadoro, fra il 2011 e il 2012.

Per rubare, si accompagnava a due complici, uno dei quali in sedia a rotelle, che aveva il compito di occultare il materiale e farlo fuoriuscire dalla struttura commerciale senza essere controllato.

Poi, l’attività investigativa ha permesso di accertare che si trovava in Germania, dove non era censito quale residente; quando la Procura di Udine ha predisposto il Mandato di Arresto Europeo, si dava seguito alle dinamiche finalizzate la rintraccio ed arresto all’estero del latitante, avvenuto nella città di Hunderdorf il 15 ottobre. Sono in corso le procedure estradizionali.