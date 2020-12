Con l'auto abbatte un palo della luce

Incidente all'alba a Roveredo in Piano. I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti, su richiesta dei Carabinieri, per la fuoriuscita autonoma di un'auto, poco dopo le 5.

Il conducente ha perso il controllo della vettura, terminando la propria corsa un centinaio di metri più avanti, dopo aver centrato un palo dell'illuminazione pubblica, abbattendolo.

Il guidatore, uscito autonomamente dall'abitacolo, era incolume ma infreddolito e per questo è stato dotato dai pompieri di un telino termico per evitare l'ipotermia. La vettura presentava vistosi danni ed è stato necessario chiamare il carro attrezzi per la rimozione.

I Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza lo scenario, hanno isolato elettricamente l'autovettura ed hanno provveduto a staccare l'alimentazione del palo dell'illuminazione per poterlo rimuovere dalla sede stradale.