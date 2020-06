Con l'auto abbatte un palo e finisce nel canale

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 giugno, poco dopo le 14, lungo la viabilità che collega Rivignano ad Ariis, in via Ottavo Bersaglieri.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale del Comune di Rivignano Teor, intervenuta sul posto per rilievi e viabilità, Il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi prima contro un palo telefonico, abbattendolo, per poi finire all'interno di un canale.

Nessuna conseguenza per la persona al volante della macchina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento Volontario di Codroipo per la messa in sicurezza del palo pericolante e della sede stradale.