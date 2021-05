Con l'auto contro il furgone, grave il conducente

Grave incidente intorno alle 17 nel territorio del comune di Porcia, all'altezza di un'intersezione molto pericolosa, già teatro di scontri seri. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul posto per i rilievi e viabilità, si sono scontrati un furgoncino, condotto da un uomo di 53 anni, e una vettura condotta da un pensionato di 82 anni.

È successo in via Bodegan, all'incrocio con via Gandin, di fatto lungo la viabilità della bretella autostradale dell'A28 che poi conduce a Fontanafredda, attraverso la zona industriale, sullo sbocco di località Pieve.

Immediato l'allarme e la Sala Operativa del Nue ha inviato sul posto i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Pordenone per la messa in sicurezza dei veicoli e a fattivo supporto del personale sanitario. La Centrale Sores di Palmanova, invece, ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido.

L'automobilista è stato trasportato all'ospedale di Pordenone con l'autolettiga, in condizioni non particolarmente gravi. Il pensionato, invece, è stato trasportato in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni serie.