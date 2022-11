Con l'auto contro il guardrail, ferito il conducente

Un uomo di mezza età è stato soccorso nel pomeriggio dopo essere rimasto vittima di un incidente lungo la statale 52, a Villa Santina. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, ha perso il controllo dell'auto ed è andato a finire contro il guardrail.

Dopo l'impatto, piuttosto violento, è riuscito a uscire autonomamente dalla vettura per poi essere colto da malore, accasciandosi a terra a causa di un serio trauma cranico riportato nell'incidente.

Le persone che lo hanno visto steso a terra hanno chiesto aiuto; gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tolmezzo e l'elisoccorso. Stabilizzato, l'uomo è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie.