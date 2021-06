Con l'auto contro il guardrail

I Vigili del Fuoco di Maniago sono intervenuti nel tado pomeriggio di ieri in via Monte Cavallo, ad Aviano, per una fuoriuscita autonoma. La vettura, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata contro il guardrail, che è penetrato nell'abitacolo.

Gli occupanti, fortunatamente, sono riusciti a uscire da soli; sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati in ospedale per le cure del caso.

I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l'auto; una volta rimossa dal carro attrezzi, hanno tagliato i monconi e ripristinato il guardrail per assicurarne la funzionalità.