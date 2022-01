Questa mattina, poco dopo le 11.20, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste sono intervenuti lungo l'ex provinciale 1 tra Prosecco e Santa Croce per un incidente.

Per cause da accertare un'auto è andata a sbattere contro il guardrail. Fortunatamente la conducente è riuscita a uscire autonomamente dal mezzo ed è stata poi presa in cura dai sanitari del 118.

Il personale della prima partenza dei Vigili del fuoco di Trieste ha messo in sicurezza il mezzo e l’area dell’incidente.