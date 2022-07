Con l'auto contro il muretto, feriti mamma e due bimbi

Perde il controllo dell’auto che stava guidando, una vecchia Fiat Uno, e si schianta contro il muro di recinzione di una casa. Attimi di paura, alle 13.30, per un incidente che si è verificato a Tamai di Brugnera, lungo l'ex strada provinale 25.

Una donna di 36 anni del Burkina Faso, che viaggiava con i figlioletti di 9 e 7 anni, dopo il violento urto è rimasta incastrata tra le lamiere contorte dell’auto. Per liberarla è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.

Nel frattempo la centrale operativa della Sores aveva attivato l’elicottero sanitario del 118 ma non è stato necessario elitrasportare la donna che, invece, è stata accompagnata in ambulanza all’ospedale di Pordenone con i suoi due bimbi. Le loro condizioni non sono gravi.

I rilievi del sinistro sono stati affidati ai carabinieri del Radiomobile di Sacile.