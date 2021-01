Con l'auto contro il muretto, grave il conducente

Incidente questa mattina, intorno alle 12, lungo l'ex provinciale 2 "di Percoto", in comune di Trivignano Udinese, nel tratto che collega a San Vito al Torre.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, intervenuti per rilievi e viabilità, il conducente di una vettura, un uomo di 60 anni del posto, ha perso il controllo dell'auto che stava guidando.

La vettura è finita in un fossato e ha terminato la sua corsa contro il manufatto in cemento di un ponticello. L'impatto è stato molto violento.

Sul posto è stato inviato l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido e, da Palmanova, è giunto l'equipaggio di un'ambulanza. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Le sue condizioni sarebbero serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Udine e l'autoscala proveniente sempre da via Popone per la messa in sicurezza della vettura incidentata e del luogo dell'incidente.