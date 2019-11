Con l'auto contro il muretto, incidente mortale all'alba

Incidente mortale a Ponte Sambo di Taipana questa mattina, intorno alle 6. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto per accertamenti e viabilità, in un punto peraltro coinvolto dal maltempo, la conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo ed è uscita di strada; la donna è morta sul colpo: troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto.

Si tratta di una giovane mamma che viaggiava con la figlia, probabilmente per accompagnarla a scuola. La vettura, un'utilitaria, è finita contro un muro di delimitazione di un'abitazione.

Sul posto i vigili del fuoco, l'elisoccorso e un'ambulanza. La strada è stata chiusa.