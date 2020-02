Con l'auto contro il muretto, tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite nel pomeriggio, intorno alle 16.15, dopo essere finite con l'auto contro un manufatto in cemento che delimita un fossato. È successo in comune di Varmo lungo la ex provinciale 39 bis che da Varmo porta a Muscletto.

Nell'impatto, la vettura si accartocciata ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento per estrarre le persone dall'abitacolo. Subito dopo, da Udine, sono giunte altre squadre, a supporto, dal Comando di via Popone. Tre le persone che sono rimaste ferite, soccorse dal personale medico dell'elicottero sanitario (decollato da Campoformido) e da due ambulanze.

Si tratta di tre persone residenti a Canussio di Varmo. Una è stata trasportata in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine, le altre due persone all'ospedale di Palmanova. Le loro condizioni sarebbero serie, ma nessuno è in pericolo di vita. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell'incidente. Per tutti i rilievi e gli accertamenti sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Rivignano. Sul posto anche il sindaco di Varmo.