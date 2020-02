Con l'auto contro il muro a Case di Manzano, morto il conducente

Gravissimo incidente stradale questa mattina a Case di Manzano, in via Albona, una zona di campagna. Un 83enne del posto si è schiantato con l'auto contro il muro di un'abitazione, probabilmente per un malore anche se al momento resta solo un'ipotesi. Nell'impatto ha perso i sensi. È stato a lungo rianimato sul posto e poi trasportato in gravissime condizioni, con l'elicottero, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Le sue condizioni sono disperate fin da subito. Nonostante i sanitari si siano prodigati a lungo nel tentativo di salvargli la vita, con manovre rianimatorie, l'uomo è morto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale dell'Uti Natisone per tutti i rilievi e gli accertamenti, insieme al personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli che hanno messo in sicurezza il mezzo e dato fattivo supporto al personale sanitario, giunto nel rione di Case con un'ambulanza della Croce Verde di Gorizia.