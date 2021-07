Con l'auto contro il muro, conducente incastrata

Questa mattina, alle 5.45, i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina sono intervenuti lungo l'ex provinciale 6 tra Gabrovizza e Sales per un incidente stradale. I pompieri giunti sul posto hanno trovato una vettura finita contro un muro. La conducente era incastrata all'interno dell'abitacolo.

Gli operatori hanno utilizzato il divaricatore e le cesoie oleodinamiche per tagliare le lamiere del veicolo riuscendo a estrarre dall'abitacolo la persona ferita, poi affidata al personale sanitario, che l'ha trasportata in ambulanza all'ospedale per le cure del caso.

I Vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell'auto incidentata e dell'area del sinistro. Sul posto era presente anche la Polizia di Stato.