Con l'auto contro il muro del tunnel

Incidente lungo l'autostrada A23, intorno alle 13.30, in comune di Chiusaforte. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Amaro, intervenuta per i rilievi e viabilità, il conducente di una vettura ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi contro il muro del tunnel, nella galleria Raccolana, in carreggiata Nord.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario e l'equipaggio di un'ambulanza, insieme ai Vigili del Fuoco e al personale di Autostrade per l'Italia. Non sarebbero coinvolti altri mezzi. Il conducente e gli occupanti del mezzo sono rimasti feriti.