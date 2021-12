Con l'auto contro il muro di un'abitazione

Schianto contro il muro di una casa: auto ridotta in lamiere e conducente al Cattinara. E' successo intorno alle 3 di notte, nell'abitato di Gabrovizza, a Sgonico.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Aurisina, un 31enne del posto ha perso il controllo della propria Renault Clio, andando a schiantarsi contro il muro di una abitazione. Violentissimo l'urto.

Il giovane ha riportato ferite non gravi ed è stato preso in carico dai sanitari che lo hanno trasportato all'ospedale di Cattinara.