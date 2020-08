Con l'auto contro il muro di una casa, due feriti

Chiamata di emergenza nella notte, in via Fratelli Pischiutta, a Villanova di San Daniele del Friuli, per un incidente che ha visto due persone coinvolte. Il conducente di una vettura, dopo aver perso il controllo, è andato a impattare sul muretto di un'abitazione. Feriti un uomo e una ragazza.

Il guidatore è stato trasportato in ospedale a San Daniele del Friuli con l'ambulanza. La ragazza, invece, ferita in modo pià serio, è stata elitrasportata a Udine, accompagnata in ambulanza fino alla rotonda di Dignano dove è atterrato l'elicottero. A fattivo supporto del personale medico i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele del Friuli che poi hanno messo in sicurezza la vettura e il luogo dell'incidente.