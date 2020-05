Con l'auto contro il muro, giovane muore sul colpo

Incidente mortale nella notte, poco dopo le 23, a Roveredo in Piano lungo la provinciale 64, nel tratto che prende il nome di via IV novembre. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi, un giovane statunitense di 21 anni ha perso il controllo della sua auto, una Bmw, sulla quale viaggiava da solo, per andare a scontrarsi prima contro un palo della Telecom e poi contro il muro di delimitazione del cortile di una casa, abbattendolo completamente.

Nell'impatto, che è stato molto violento, il giovane, dipendente della Base Usaf di Aviano, è rimasto incastrato nelle lamiere contorte ed è deceduto per le gravissime ferite riportate.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per estrarlo dall'abitacolo ed è stato necessario anche l'impiego di un'autogru per rimuovere il mezzo e infine mettere in sicurezza l'area. Ottenuto il nullaosta da parte del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Pordenone, il corpo è stata rimosso e composto in cella mortuaria.

Sul posto la Centrale Sores di Palmanova aveva inviato anche l'elicottero sanitario decollato da Campoformido, oltre a un'ambulanza medicalizzata. Inutili purtroppo tutte le manovre di rianimazione.